Vacanze: primo weekend di grandi rientri

Weekend segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per la riapertura della gran parte delle attività lavorative. Sulla rete è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 agosto, di domani, sabato 24 agosto, e in particolare per l’intera giornata di domenica 25: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari stradali: l'A1, l'A11, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia e le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria).

A1 MILANO-NAPOLI

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 agosto, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze. Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio ovest", situata all'interno del tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.

Per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

sarà chiusa l'area di parcheggio "Villa Costanza ovest", per chi proviene da Bologna.

In alternativa, per accedere all'area di parcheggio, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna. Chi invece si trova all'interno dell'area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna e, vista la contestuale chiusura dell'uscita di Firenze Scandicci, dovrà uscire a Firenze nord, al km 279+900, per poi rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.

Per consentire attività di ispezione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, secondo il seguente programma:

dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 agosto, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze;

dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 agosto, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Chiusi Chianciano, al km 409+900, o di Monte San Savino, al km 371+600.

Per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 agosto sarà chiuso, per chi proviene da Roma e da Bologna, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze Centro.

A11 FIRENZE-PISA NORD

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 agosto, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pistoia, al km 27+400, o di Chiesina Uzzanese, al km 46+400.