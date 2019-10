Urtata dal bus mentre attraversa la strada: turista grave in ospedale

Incidente stamani in via Orsini: la ferita è un'americana di 51 anni. I vigili hanno ritirato la patente all'autista, un fiorentino di 45 anni, che è stato anche denunciato per lesioni. Strada chiusa per circa un'ora

Urtata da un bus mentre attraversava la strada. Sarebbe questa la dinamica dell’incidente che questa mattina, intorno alle 8.30, ha coinvolto una turista statunitense e un autobus in via Gian Paolo Orsini. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale la 51enne mentre stava attraversando all’altezza dell’incrocio con via di Ricorboli sarebbe stata colpita dal bus diretto verso piazza Ferrucci.

La donna, che è in città in vacanza, è stata portata in ospedale in codice rosso ed è stato contattato il Consolato USA. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi per circa un’ora. La Polizia Municipale ha ritirato la patente dell’autista, 45enne fiorentino, che è stato anche denunciato per lesioni stradali gravissime.