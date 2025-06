Urbanina: la mostra sull'antesignana delle auto elettriche

60 anni fa, nel 1965, nacque in Toscana quella che può essere considerata l’antesignana delle attuali mini auto elettriche da città. I costruttori la chiamarono ‘Urbanina’. L’ultima versione della vettura verrà esposta in una mostra che si terrà a Palazzo Strozzi Sacrati, nella quale il visitatore potrà seguire l’iter del progetto con lo sviluppo dei vari modelli e individuare quanto di quello pensato per la Urbanina si trova nelle auto elettriche di oggi.

La mostra, curata dall’associazione ‘L’auto elettrica tra passato e futuro’, verrà inaugurata dal presidente della Regione Eugenio Giani martedì 3 giugno alle ore 12.30. Dalle 11 alle 12.30 l’Urbanina verrà esposta in piazza Duomo, di fronte al palazzo della Regione.

La mostra è curata dalla Associazione “L’auto elettrica tra passato e futuro”.

L’associazione è nata nel 2018 dall’entusiasmo di un gruppo di appassionati con la Presidenza di Don Andrea Pio Cristiani, figlio di Narciso progettista della Urbanina e fondatore del Movimento Shalom. Gli obiettivi della Associazione sono quelli di preservare e divulgare il ricordo della Urbanina, dei suoi inventori e di coloro che vissero l'avventura della Urbanina, raccogliendo documenti e testimonianze. Importante è anche l’attività di ricerca e di restauro delle pochissime Urbanine che sono arrivate fino a noi. L’Associazione ha promosso conferenze e mostre ed ha anche pubblicato un libro, “La nostra Urbanina. Avanguardia d'altri tempi” il cui ricavato dalle vendite è devoluto al Movimento Shalom.

Scopo della mostra è quello di far conoscere al pubblico la Urbanina e i suoi inventori, contestualizzando l’epoca in cui l’dea si è sviluppata (quindi con la tecnologia e la coscienza ambientale di 60 anni fa) e focalizzando sulla “visione” – sia sociale che tecnica – dei due inventori troppo avanti per il loro tempo.

La mostra si sviluppa come un “percorso” che il visitatore percorre seguendo, passo dopo passo, l’iter del progetto con lo sviluppo dei vari modelli. Si evidenzierà quindi quanto di quello “pensato” per la Urbanina si trova nelle auto elettriche di oggi. Il modello “Urbanina Milanina”, l’ultima serie prodotta con carrozzeria disegnata da Zagato, resterà esposto durante tutta la durata della mostra.