Presentazione del libro "Urbanina avanguardia d'altri tempi"

La storia della prima auto elettrica prodotta in Toscana

La prima auto elettrica omologata per la produzione in serie è nata in Toscana, in una villa del ‘700. Era il 1965, un progetto troppo innovativo per la mentalità e le tecnologie disponibili in quegli anni. La storia di questa vettura e soprattutto quella dei due uomini che la pensarono e la produssero è ricordata in un libro curato da Antonello Biscini, edito da La conchiglia di Santiago.

Il volume verrà presentato il 14 dicembre 2019, ore 16,00, presso il Museo della Conceria, Via di Pelle, Santa Croce sull’Arno (Pisa), alla presenza dei figli dei due inventori, il marchese Bargagli e Narciso Cristiani. A Letizia Bargagli Bardi Bandini saranno affidate le conclusioni, mentre a mons. Andrea Cristiani, Presidente dell’associazione “L’auto elettrica tra passato e futuro”, spetterà la parte introduttiva. Importante la presenza dei sindaci di Castelfranco, Fucecchio, San Miniato e Santa Croce. A quest’ultima, Giulia Deidda, sarà affidato il discorso di benvenuto. Sono previsti anche la presenza di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Toscana e del curatore del libro sull’Urbanina, Antonello Biscini, che sarà intervistato da Andrea Mancini, editore dello stesso volume.

Nel libro viene ricordata la storia di questa splendida avventura, citando le testimonianze di chi lavorava nella limonaia di Poggio Adorno e parlando dei protagonisti e di chi li ha conosciuti, come Indro Montanelli. Con foto e documentazione originale viene ripercorso lo sviluppo della tecnologia della Urbanina, dalle prime idee agli ultimi modelli prodotti. Sorprenderà infine scoprire come molte delle “innovative” caratteristiche delle modernissime auto elettriche di oggi erano state già realizzate, in una villa del ‘700 nella campagna toscana, quasi sessanta anni fa.