Università: 11.000 immatricolazioni ai corsi di laurea triennali

L’Università di Firenze si appresta a congedarsi dal centenario, per aprire una nuova pagina della sua storia con un dato record relativo alle immatricolazioni e iscrizioni per l’anno accademico 2024-2025. Sono circa 11 mila le studentesse e gli studenti che hanno scelto di intraprendere il percorso di studi universitari presso l’Ateneo fiorentino. È il dato più alto degli ultimi vent’anni.

Nel dettaglio, le immatricolazioni aumentano dell’1% per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico rispetto allo scorso anno accademico e confermano una notevole crescita rispetto all’ultimo quinquennio. Si evidenziano, in particolare, gli aumenti a Ingegneria, Scienze matematiche, fisiche e naturali e Giurisprudenza, all’interno di un panorama di sostanziale stabilità delle altre aree disciplinari.

Particolarmente positivo è il dato delle lauree magistrali che registrano un aumento del 10% con una crescita omogenea in tutte le Scuole. Gli aumenti più significativi si riscontrano a Studi umanistici e della formazione, e, di nuovo, a Scienze matematiche, fisiche e naturali e Ingegneria.

Firenze conferma inoltre la propria vocazione internazionale e la capacità di attrarre un numero sempre maggiore di iscritti dall’estero. Aumentano gli studenti stranieri fra gli immatricolati ai corsi di primo livello (+0,4%), incremento che arriva al 2,2% per i corsi di laurea magistrale.

“E’ un risultato davvero straordinario, maturato in un momento complesso per il sistema universitario nazionale – commenta la rettrice Alessandra Petrucci –. L’Ateneo non solo consolida i numeri sulle immatricolazioni ai Corsi di laurea di primo livello ma registra un deciso aumento anche su quelli di secondo livello, a conferma di uno standard qualitativo alto e omogeneo di tutta la nostra offerta formativa. Viene apprezzato, infatti, l'impegno profuso nelle attività di inclusione e orientamento, che abbiamo potenziato, anche estendendo a tre giorni il tradizionale Open Day, che si svolgerà dal 30 gennaio al primo febbraio e a cui è ancora possibile iscriversi”.

La crescente attenzione verso le discipline Science, Technology, Engineering, and Mathematics sta influenzando il panorama formativo in Toscana. I laureati possono rappresentare un driver per l’innovazione e la competitività economica della regione, in linea con le tendenze nazionali ed europee.

L'Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana rivela che il numero di laureati STEM nelle Università toscane è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni, passando da 2.500 nel 2008 a 5.500 nel 2020. Questa crescita si accompagna a un progressivo aumento degli iscritti, con quasi 30 mila studenti nel 2022/2023, pari al 27,3% del totale. Le dinamiche interne evidenziano inoltre cambiamenti nella composizione dei corsi: mentre i laureati in Architettura e Ingegneria civile calano, l’area scientifica e l’Ingegneria industriale e dell’informazione registrano un'espansione.

La presenza delle donne nei percorsi STEM in Toscana mostra risultati positivi rispetto alla media europea, ma rimangono significative differenze nei settori di specializzazione prescelti e negli sbocchi lavorativi.