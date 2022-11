Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate: gli eventi a Firenze

L’Italia si appresta a celebrare il 4 novembre: “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. Per l’occasione, l’Istituto Geografico Militare, ente dell’Esercito Italiano che opera alle dipendenze del Comando Militare della Capitale, ha organizzato, a Firenze, diverse iniziative.

Il 2 novembre, presso la Basilica di Santa Croce, ore 10.00, celebrazione della Santa Messa e deposizione di una corona d’alloro per i Caduti presso il Famedio.

Il 4 novembre ore 09.30, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, avrà luogo una commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre con una deposizione di corona in Piazza Unità Italiana. Per la speciale occasione, sarà possibile visitare alcune caserme e palazzi normalmente chiusi al pubblico:

Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, viale dell’Aeronautica 14, dalle 09:00 alle 16:00;

caserma “Col. A. Fontanelli” sede del Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale e sede della Sezione Distaccata del Museo Storico della Guardia di Finanza. Sarà visitabile la mostra permanente, dal titolo “La Guardia di Finanza. Due secoli e mezzo di storia l’esperienza della Real Guardia di Finanza del Granducato di Toscana” dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00;

sede dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, via Reginaldo Giuliani 201, dalle 09:00 alle 10:30;

Ufficio Tecnico Territoriale, via Reginaldo Giuilani 208, apertura del museo e del laboratorio chimico-analitico con orario 11:00 – 13:30;

(solo sabato 5 novembre) caserma Tito Brunetti, via dei Massoni 19, sede del Comando Centro di Mobilitazione Tosco-Emiliano del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana dalle 10:00 alle 16:30.

Fino al 06 novembre, tutti i giorni, con orario 10:00 – 17:00, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra Cartografica per il 150° anniversario dell’Istituto Geografico Militare presso la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi in via Cavour 5.

Il giorno 09 novembre, il Comandante dell’Istituto Geografico Militare, Generale di Divisione Pietro TORNABENE, terrà una conferenza sul tema “La storia d’Italia attraverso l’evoluzione della Bandiera” agli studenti del Liceo Classico “Michelangiolo” e, successivamente, consegnerà una Bandiera Tricolore al Dirigente Scolastico.

12 novembre

In ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di Pace, alle ore 10.00, si svolgerà una breve ma significativa cerimonia presso il Monumento ai Caduti della Caserma REDI (in via Venezia n.5), sede del Poliambulatorio dell’Istituto Geografico Militare.

FONTE: ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE