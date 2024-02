Unistrasi: oggi l’inaugurazione dell’anno accademico

“L’università per stranieri di Siena è un punto di riferimento per tutte le attività. Anche per questa funzione di apertura alla dimensione esterna come occasione di incontro e di pace” ha detto il presidente Eugenio Giani, questa mattina a Siena per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo, a cui ha partecipato anche l’assessora all’Università e alla ricerca Alessandra Nardini “La mia presenza testimonia l’apprezzamento al rettore Montanari per il lavoro che qui sta svolgendo”, ha proseguito Giani, che ha sottolineato come Unistrasi sia un’istituzione sempre capace di lanciare “un forte messaggio di pace nel mondo”.

Nel corso del suo intervento, il presidente ha ringraziato i rappresentanti presenti in sala del sistema universitario toscano, che “costituisce parte del Dna della nostra Toscana”, e ha ribadito l’impegno della Regione a investire sul diritto allo studio e più in generale sulle Università del territorio regionale, in quanto “vogliamo essere avanguardia” e “perché è proprio nella formazione universitaria che si rivela il livello di civiltà di un popolo”.

"Le affermazioni del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sul Biotecnopolo ci lasciano il grande dubbio che il governatore, evidentemente, tenda a fare una singolare rimozione dei ricordi delle proprie decisioni. Toscana Life Sciences, partecipata della Regione Toscana, è stata inserita fin dalla fondazione. Come possa quindi Giani sostenere l'esatto contrario, che la partecipazione nel Biotecnopolo della Regione cioè non sia stata contemplata, è davvero un mistero.

Il presidente rivolga critiche al deputato dell’epoca eletto a Siena dal Pd Enrico Letta che, insieme all'ex ministro della Salute Roberto Speranza, hanno deciso l'impianto statutario del Biotecnopolo; se il governatore avesse voluto la partecipazione della Regione Toscana, avrebbe potuto chiedere a loro. Oggi registriamo l’ennesima pessima figura dettata dalla ‘dimenticanza’ delle proprie decisioni politiche e istituzionali. Anche Giani sceglie evidentemente la strumentalizzazione di questo tema per attaccare i ministri del governo Meloni, che stanno invece lavorando sul Biotecnopolo e su molto altro“ scrive, in una nota, il deputato senese di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti.

La ministra Anna Maria Bernini è stata bersaglio di una protesta inscenata dai pacifista nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico a Siena.

"Se il loro intendo era quello di dissuadere la titolare del MUR dall’esercitare il proprio diritto di parola saranno rimasti molto delusi. Bernini non è persona che si lascia intimidire. Non è per nulla semplice mantenere la calma di fronte a un plotone di esecuzione ideologico pronto a impallinare con la solita retorica il rappresentante di governo di turno. Ma si sa, la protesta è sempre qualcosa di più semplice e intellettualmente meno gravosa della proposta. Restiamo in attesa di quest’ultima, scevra però dalle solite banali utopie qualunquiste” affermano il Presidente Nazionale di Azione Universitaria, Nicola D'Ambrosio e Matteo Zoppini, membro dell'Esecutivo Nazionale.