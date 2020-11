Unicoop Firenze: tutti i supermercati aperti anche nel fine settimana

La spiegazione della catena: il nuovo DPCM consente l’apertura delle attività di “commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)”

Saranno aperti nel prossimo finesettimana tutti i supermercati di Unicoop Firenze, compresi quelli all’interno dei centri commerciali.

"L’ultimo DPCM del 4 novembre 2020 - si legge in una nota - prescrive la chiusura dei centro commerciali nei finesettimana, ma consente, all’interno di questi, l’apertura dei nostri supermercati Coop Fi che saranno regolarmente aperti con gli stessi orari di sempre.

Infatti il nuovo DPCM consente l’apertura delle attività di “commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)”.

Nei punti vendita Coop.Fi inoltre vengono applicate tutte le misure anticontagio come: contingentamento degli accessi, in modo da garantire lo spazio necessario a soci e clienti per fare la spesa in sicurezza, misurazione della temperatura all'ingresso, annunci audio che invitano la clientela a seguire le misure di contrasto alla diffusione del Covid, guanti e gel igienizzante a disposizione per soci, clienti e dipendenti, cartellonistica e segnaletica orizzontale.

Si ricorda che si entra solo con la mascherina, che deve essere indossata correttamente per tutto il tempo della spesa, coprendo sia naso, sia bocca.

Come da ordinanza regionale, inoltre, l'accesso ai punti vendita viene limitato a una persona per famiglia.

Maggiori informazioni su www.coopfirenze.it/spesasicura".