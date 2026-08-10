Una recinzione per i lavatoi di Sant’Ilario a Colombaia

“Ai lavatoi di Sant’Ilario a Colombaia in via Senese, grazie a Fratelli d’Italia si ripristina il decoro”. Lo dichiara il consigliere del partito Giovani Gandolfo, dopo aver constatato che nella variazione di bilancio approvata ieri in Consiglio comunale compaiono 105mila euro stanziati per vari interventi, tra cui la messa in sicurezza degli ex lavatoi.

“Abbiamo votato convintamente contro al bilancio della sindaca Funaro, ma è giusto sottolineare che le nostre battaglie hanno portato a un risultato, e che vigileremo affinché l'intervento in via Senese venga eseguito nel più breve tempo possibile” conclude Gandolfo.