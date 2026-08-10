Viola Donne, Madelen Janogy in dolce attesa

ACF Fiorentina è "felice di annunciare che la propria calciatrice Madelen Janogy, attaccante della Prima Squadra Femminile, è in dolce attesa. La giocatrice ha annunciato la propria gravidanza questa mattina alla squadra e allo staff.

Sarà monitorata dallo staff medico nel corso dei prossimi mesi.

Pur senza poter scendere in campo, la svedese proseguirà gli allenamenti al Rocco B. Commisso Viola Park per poi programmare insieme allo staff il suo rientro nel 2027.

Congratulazioni Madelen!!!💜".

Madelen Fatimma Maria Janogy, 30 anni, è una forte attaccante svedese, nazionale del suo Paese.