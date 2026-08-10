Polizia Municipale, stamani la firma del contratto per 48 nuovi agenti

Per i nuovi agenti di Polizia Municipale è arrivato il giorno della firma del contratto. Questa mattina in 48 si sono trovati nel Salone dei Duecento per l’espletamento della pratica formale che ha consente loro di diventare dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Firenze con la qualifica di agenti di Polizia Municipale. Entreranno in servizio la prossima settimana, tranne due che indosseranno la divisa dal 1° settembre. Le ulteriori tre assunzioni saranno effettuate nelle prossime settimane portando quindi il contingente a 51 nuovi agenti.

La sindaca Sara Funaro è passata a fare un saluto ed augurare il benvenuto dei neoassunti insieme all'assessora al Personale Laura Sparavigna e al comandante Francesco Passaretti.

“Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: abbiamo assunto oltre 200 agenti, siamo andati avanti adesso con ulteriori 50 arrivando a quota 250 dall’inizio del mandato. Un impegno davvero importante – evidenzia la sindaca Funaro –. E il piano delle assunzioni non si ferma: abbiamo un piano pluriennale e il nostro obiettivo è dare risposte al territorio. Noi la nostra parte la stiamo facendo e le firme di oggi ne sono la dimostrazione: i nuovi agenti saranno impegnati a presidiare il territorio in tutti i servizi che abbiamo messo in campo e rafforzato.

Ricordo però che la competenza della sicurezza è del Governo e chiediamo a Roma lo stesso impegno: ancora non sono stati inviati nuovi agenti, nonostante le necessità di Firenze. I cittadini hanno bisogno di un presidio del territorio, di vedere le divise, di sentirsi sicuri. Questo può essere garantito se ci sono presenze e numeri adeguati. Stiamo facendo la nostra parte, ma non possiamo sostituirci al Governo. Per questo continueremo a chiedere risposte vere e concrete ai bisogni di sicurezza dei nostri cittadini”.

“Queste nuove assunzioni ci consentiranno di incrementare ulteriormente i servizi di prossimità sul territorio – dichiara l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio –. I nuovi agenti saranno infatti impiegati nei presìdi di quartiere, rafforzando la presenza della Polizia Municipale nelle diverse zone della città. Un potenziamento che si inserisce nel percorso già avviato con la Polizia di prossimità e con le altre iniziative di controllo del territorio e che ci consentirà una copertura ancora più capillare soprattutto dove le richieste dei cittadini è più forte. La vicinanza ai cittadini è un elemento fondamentale: una presenza più capillare sul territorio permette non solo di dare risposte più tempestive, ma anche di aumentare la percezione di sicurezza da parte della comunità”.

“Continuiamo a investire sulle persone e sulle competenze perché siamo convinti che l'efficacia dell'azione amministrativa dipenda, prima di tutto, dalla professionalità di chi ogni giorno opera al servizio dei cittadini – aggiunge l’assessora Sparavigna – . Solo nel 2025 l'Amministrazione ha bandito 17 procedure pubbliche di selezione, proseguendo con determinazione nel rafforzamento della struttura comunale attraverso l'ingresso di nuove figure professionali. Le assunzioni formalizzate oggi rappresentano un ulteriore tassello di questo percorso. È una scelta politica chiara, per aumentare la capacità di offrire ai cittadini risposte concrete e servizi sempre più qualificati”.