Una panchina viola nel Parco di Villa Vogel

Una panchina viola nel Parco di di Villa Vogel per sensibilizzare al tema dell’epilessia. L’inaugurazione, nell’ambito di un progetto della Lega Italiana contro l’epilessia Lice in collaborazione con il Centro epilessia dell'Ospedale Careggi, si è tenuta ieri pomeriggio alla presenza del presidente del Q4 Mirko Dormentoni e dell’assessore Jacopo Vicini in rappresentanza della Giunta comunale.

“Un’importante iniziativa per tenere alta l’attenzione su un tema e un problema che riguarda molte persone e le loro famiglie, qual è quello dell’epilessia – hanno detto il Presidente Dormentoni e l’assessore Vicini – e su cui occorre sviluppare informazione e contrasto agli stereotipi e agli stigmi. Un grazie particolare va agli organizzatori della Lega Italiana contro l’epilessia Lice e del Centro epilessia dell'Ospedale Careggi, che con attività come questa consolidano la loro preziosa presenza nel territorio fiorentino. Stiamo programmando con loro ulteriori simboli di questo tipo da collocare negli spazi pubblici della nostra città”.