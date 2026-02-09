Una nuova kermesse culturale al Circolo Canottieri Firenze

FIRENZE – Si accendono i riflettori su “L’Arno in Voga”, la nuova kermesse culturale che animerà le storiche sale del Circolo Canottieri Firenze per tutto il 2026.

Il progetto, nato come un salotto di approfondimento e convivialità è dedicato in esclusiva ai soci del circolo e inaugura il suo calendario lunedì 16 febbraio alle ore 18:00 con un evento dedicato ad una delle tradizioni più affascinanti del territorio: “Il Carnevale – Maschere & Dolci”.Così racconta il Presidente del Circolo Canottieri Firenze, Michele Nannelli:"I Canottieri sono in Toscana un punto di ferimento per l’attività di canottaggio, promoviamo lo sport giovanile e il rispetto dei valori etici incarnati nella storia del nostro circolo.

Tra questi valori: la lealtà, la correttezza, l’aggregazione, lo spirito di squadra, e il legame indissolubile con la tradizione sportiva e con il nostro fiume Arno. La cultura ci interessa in modo particolare e per questo motivo abbiamo deciso di regalare ai soci una nuova attività interna, che prevede degli incontri mensili, per approfondire vari temi di attualità o meglio “in voga”. “L’Arno in Voga” sta per salpare, auguro buona navigazione a tutti!."

L’iniziativa è ideata e curata da Veronica Triolo — scrittrice, curatrice d'arte e firma di Fragolosablog.com — che ricopre il ruolo di direttore creativo per l’intero ciclo di incontri, talk e vernissage.

L’ARTE DELLA MASCHERA E IL SAPERE ARTIGIANO. Il primo appuntamento vedrà come protagonista Alice Dessì, erede della celebre bottega fiorentina di Via Faenza. Figlia d'arte del Prof. Agostino Dessì, Alice porta avanti una tradizione familiare che lega il teatro alla lavorazione artigianale della cartapesta e del cuoio. Per l’occasione, le sale del Circolo ospiteranno una mostra esclusiva di oltre venti maschere storiche e alcune suggestive mongolfiere artistiche, offrendo uno sguardo ravvicinato su un mestiere d'arte ammirato in tutto il mondo.

TRADIZIONE GASTRONOMICA E “ENOGASTROGIARDINAGGIO” Ad arricchire il racconto culturale interverrà Stefania Pianigiani, giornalista, autrice e fondatrice del blog La Finestra di Stefania. Amante delle tradizioni popolari e autrice di volumi come "Appetiti estremi" e “Siena la grande dolcezza”, guiderà il pubblico alla scoperta del Carnevale toscano attraverso la lente dell’enogastronomia, svelando aneddoti e segreti dei dolci tipici del periodo.Il talk lascerà poi spazio al gusto con la partecipazione di:•Massimo Marcellini (Pasticceria I Dolci di Massimo, Firenze), che presenterà l’iconica Schiacciata alla Fiorentina.•I Fratelli Semprucci (Pasticceria Semprucci, Staggia Senese), che delizieranno i presenti con le celebri frittelle di Carnevale.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI. L'evento si terrà presso la sede del Circolo Canottieri Firenze. Ore 18:00: Talk e incontro culturale - su invito.Info Segreteria Circolo Canottieri Firenze. E-mail: posta@canottierifirenze.com