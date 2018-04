Una “miscela” di immagini, viaggi e… pietanze dalle terre dell’Himalaya

Un'anteprima tra esploratore e chef

Un uomo non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato (e… viaggiato!) bene. Percorsi e passioni si miscelano nell’incontro tra Marco Banchelli e Fulvio Palchetti di BLEND da cui nasce l’idea di questa prima assoluta dove il ciclo-ambasciatore diventa “Chef del Nepal”. Un modo di raccontare al meglio ed in maniera ancora più completa, lo straordinario fascino che ancora sono in grado di generare le terre dell’Himalaya.

Nel corso della sua ultima recente “missione” in Nepal, Banchelli ha infatti frequentato, oltre a strade e sentieri, anche due “accademie” di cucina da cui ha potuto trarre i primi segreti per la preparazione di pietanze tipiche. Ricette, aromi e spezie che svilupperà insieme a Dario Palchetti, Filippo Bertoli e Edoardo Taiti: i tre giovani e fantastici cuochi del bellissimo Ristorante – Griglia – Pizzeria situato nello storico complesso rinascimentale della Villa Corsi Salviati di Sesto Fiorentino.

La serata è in programma per il prossimo martedì 17 aprile (dalle ore 20,30) e prevederà l’intrattenimento con la visione di alcune immagini e l’anteprima di TILICHO ’98, la video-cronaca della prima spedizione congiunta ITALIA-NEPAL alla conquista del lago più alto del mondo.

Tra gli invitati anche il conduttore televisivo Patrizio Roversi, grande amico di Marco Banchelli, protagonista della conclusione nella stessa “anteprima” video in qualità di "secondo uomo ad avere pedalato sulle acque dell'Himalaya"! La serata si concluderà con la presentazione di un viaggio di gruppo organizzato in collaborazione con Trekking International Nepal in programma per il mese di ottobre ma con possibili varianti e realizzazioni nei periodi del prossimo Natale e della Pasqua 2019.

I posti disponibili per la serata presso BLEND sono circa sessanta: gli interessati sono invitati a prenotare (o richiedere ulteriori informazioni) telefonando allo 055 4490863.