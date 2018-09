Una grande festa a Firenze per Corri La Vita

Tutte le foto della XVI edizione

Ancora una volta la Onlus, che raccoglie fondi per la prevenzione e la cura del cancro al seno, ha invitato in piazza i fiorentini che hanno risposto presente, creando un vero e proprio fiume viola con le magliette firmate Salvatore Ferragamo. Tantissimi gli ospiti intervenuti sul palco in piazza Vittorio Veneto insieme ad Enrico Mentana e Cristina Parodi, rispettivamente starter e madrina dell’anno, con la conduttrice Eva Edili.

“Sono commossa, ma non stupita, dalla generosità di fiorentini e non solo - commenta Bona Frescobaldi, presidente di CORRI LA VITA Onlus – e vorrei ringraziare di persona ognuno di loro per il sostegno che ci danno. Siamo tutti molto orgogliosi di quello che riusciamo ad organizzare ogni settembre da sedici anni”.

Nell’entusiasmo generale è stato donato un riconoscimento alle migliori prestazioni della manifestazione non agonistica: Dakhchoune Abdelilah (34’56’’), Massimo Mei (35’03’’), Ivan Poggi (36’40’’), Chiara Ingletto (41’21’’), Hodan Mohamedde (41’57’’), Elena Canuto (42’20’’).