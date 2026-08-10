Una geografia di dolore: il prezzo collettivo della nostra libertà

Oggi, il borgo di Fabbrica e le vigne di San Casciano in Val di Pesa sono un inno alla quiete, avvolti in quella luce dorata che rende il Chianti un’icona mondiale. Ma sotto il silenzio pacifico di queste colline pulsa l’eco di un’estate diversa, quella del 1944, fatta di polvere sollevata dai cingolati e dell'odore acre della paura. A ottantadue anni di distanza, ha ancora senso sostare davanti a una lapide? La risposta non è nel passato, ma nel modo in cui scegliamo di abitare il nostro presente.

La strage di Fabbrica, consumatasi il 24 luglio 1944, non ebbe alcun valore tattico. Fu quella che potremmo definire una "barbarie senza una ratio". I soldati tedeschi, stretti nel morso di una ritirata che sapeva di disfatta, trasformarono la frustrazione della sconfitta imminente in prevaricazione gratuita.

In quel lunedì di sangue, il legame millenario tra il contadino e la sua terra venne spezzato da un atto di vendetta cieca. Non cercavano soldati, cercavano bersagli per sfogare l'impotenza del crollo. Questa è la prima lezione: quando l'ideologia fallisce e la sconfitta incombe, l’essere umano rischia di perdere ogni barlume di morale, colpendo proprio i più fragili per riaffermare un potere che ormai gli scivola tra le dita.

La verità su Fabbrica ha rischiato di svanire tra le macerie della vecchia fornace. Se oggi conosciamo i dettagli di quel giorno, lo dobbiamo a Carlo Viviani. Catturato insieme ad altri tre uomini nella casa di Bruno Viviani, Carlo fu condotto davanti alla mitraglia. Ferito e sanguinante, ebbe la forza disperata di fingersi morto tra i corpi dei suoi compagni, sopravvivendo all'orrore. Accanto a lui, il destino risparmiò il dodicenne Varis Viviani, rimandato a casa per un capriccio dei soldati.

Senza la voce di Carlo, la menzogna nazista avrebbe vinto: i quattro uomini erano stati accusati di essere "partigiani" solo per dare una parvenza di giustificazione legale al massacro. La testimonianza è l'unico antidoto all'oblio.

"Le occasioni dedicate al ricordo, agli approfondimenti, alla ricerca, allo studio, sono fondamentali per alimentare quell’indispensabile processo che ci fa sentire parte attiva di una comunità in cui diritti e doveri vengano rispettati, esercitati, tutelati, tramandati" Come sottolineato dall'assessore Niccolò Landi, ricordare non è un esercizio di stile, ma un atto di difesa sociale. Nel 1944, l'etichetta "partigiano" serviva a deumanizzare il vicino di casa per poterlo uccidere. Oggi, quel meccanismo di "altrizzazione" si ripresenta sotto forme diverse: nell'aggressività virtuale, nelle fake news usate come armi e nelle discriminazioni quotidiane.

La memoria storica funge da "scudo sociale". Ci insegna che la parola è il primo luogo dove nasce la violenza. L’unità di una comunità, costruita attraverso il dialogo e l'ascolto, è l’unica risposta possibile ai rigurgiti di odio che ancora oggi percorrono le nostre reti, reali e digitali.

Fabbrica non fu un atomo isolato nel vuoto, ma parte di una costellazione di sacrifici che ha disegnato la mappa della nostra libertà. Solo ventiquattr'ore prima, la vicina Pratale viveva il medesimo inferno. Pochi giorni dopo, il 3 agosto 1944, la ferocia avrebbe raggiunto il Focardo, portando via la famiglia Einstein-Mazzetti. Onorare queste vite significa restituire loro un nome, sottraendole alla polvere della Storia:

Brunetto Bartalesi , Giuseppe Vermigli e Bruno Viviani : caduti sotto il fuoco nemico alla Fornace di Fabbrica.

, e : caduti sotto il fuoco nemico alla Fornace di Fabbrica. Carlo Viviani: il testimone che portò il peso del ricordo fino alla morte, avvenuta nel 1948.

Questo territorio non è solo un paesaggio da cartolina, ma un sacrario a cielo aperto dove ogni collina ha pagato il suo tributo di sangue civile.

Il filo della memoria non si è spezzato. Ieri, tra i filari di Fabbrica, erano presenti Francesco Vermigli e Mirella Lotti (figlia di una vittima di Pratale), testimoni viventi di una ferita che si è fatta cicatrice e impegno civile. Le celebrazioni di questo 2026 continuano a Mercatale e San Casciano con la "pastasciutta antifascista", il 27 luglio con la danza della Compagnia Virgilio Sieni e il 31 luglio a La Romola, per ricordare la Resistenza femminile e i soldati neozelandesi.

La libertà non è una condizione acquisita, ma una pianta che richiede cura quotidiana, ascolto e, soprattutto, la capacità di non voltarsi dall'altra parte.