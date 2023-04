Una domenica, anzi un venerdì bestiale: Concato live il 28 aprile

“Domenica bestiale” e “Ti ricordo ancora”, “Guido piano” e “Rosalina”… Solo alcune perle disseminate da Fabio Concato nel mare magnum della canzone d’autore, spezie preziose che potremo ascoltare dal vivo, venerdì 28 aprile al Tuscany Hall, nell’ambito del “Musico ambulante tour” che riporta l’artista a contatto con il suo pubblico.

Inizio ore 21. I biglietti – da 27,50 a 36,50 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).Fabio Concato è tra le più raffinate certezze della nostra musica, un interprete che crede ancora nella poesia, adagiata su armonie che hanno una stretta familiarità con il jazz.Negli anni, Concato ha saputo narrare come pochi altri, e con immensa personalità, le piccole grandi storie della vita.

Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano le sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e pensieri di un diario della memoria che ha fatto breccia nel cuore del pubblico.Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma anche altri brani del suo repertorio. Canzoni riproposte con arrangiamenti inediti, grazie anche alla complicità della band che lo affianca da danni, e che allinea Ornella D’Urbano al piano/tastiere, Stefano Casali al basso, Larry Tomassini alle chitarre e Gabriele Palazzi alla batteria.Nel lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi, il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le canzoni di Fabio Concato sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo dopo oltre 40 anni di carriera.InfoTuscany Hall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – FirenzeInfo tel.

055.6504112 – www.tuscanyhall.itBiglietti (compreso diritto di prevendita)Primo settore 36,50 euroSecondo settore 32 euroTerzo settore 27,50 euro