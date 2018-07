12 borse di studio nel settore moda da Polimoda e Fondazione CRF

Riservato ai giovani talenti della città di Firenze. Iscrizioni aperte fino il 3 settembre

Sono 12 borse di studio che Polimoda e Fondazione CR Firenze mettono a disposizione dei giovani che vogliono inserirsi nel settore della moda.

I ragazzi, di età non superiore ai 22 anni, iscritti entro il 3 settembre, la domanda di iscrizione è online, che supereranno il test d'ingresso avranno la possibilità di frequentare uno dei quattro corsi attivati per l'occasione: Fashion Marketing & Communications, Product Management, Fashion Technology e Leather Technology. Il valore complessivo di ogni borsa di studio è di 45 mila euro, per ciascun studente, che ricopre tutto il percorso triennale.

Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze afferma: “La Fondazione crede fortemente nella necessità di sostenere il talento e il merito dei giovani, che non sempre hanno le possibilità economiche necessarie a specializzarsi in settori complessi e di difficile accesso come quello della moda. Queste borse di studio rappresentano un'opportunità concreta di formazione attraverso dei corsi prestigiosi e altamente professionalizzanti, che offrono successivamente una chance importante di inserimento nel mondo del lavoro. Ma questa è anche un'opportunità più in generale per tutto il nostro tessuto imprenditoriale del nostro distretto che ha bisogno di alte professionalità e di un ricambio generazionale che porti a casa nostra nuove energie, idee e competenze, affinché il nostro know how non venga disperso ma valorizzato a casa nostra”.

Danilo Venturi, Direttore del Polimoda spiega: “La formazione di qualità è sempre un investimento per il futuro dei giovani e il nostro impegno è garantire la miglior preparazione professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro, grazie a docenti selezionati tra i professionisti dell’industria, programmi di studio costantemente aggiornati sulla base delle esigenze del mercato, laboratori e strumentazioni all’avanguardia, visite didattiche e guest lecture con i più grandi esperti del settore. Opportunità che ogni anno Polimoda mette a disposizione dei migliori talenti e degli studenti più meritevoli grazie a progetti didattici e partnership con le aziende di moda e lusso e percorsi di formazione finanziati. Oggi, insieme a Fondazione CR Firenze, vogliamo creare una concreta opportunità per i giovani del territorio di Firenze, città che è parte integrante del DNA di Polimoda e cuore di un distretto produttivo vitale per il Made in Italy e per il sistema della moda mondiale.”

La domanda di iscrizione, da compilare entro il 3 settembre, si trova sul sito di Polimoda e sui social. I ragazzi devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che non abbiano la possibilità di sostenere il costo degli studi. L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base della presentazione del curriculum vitae e di un colloquio di orientamento. A parità di merito tra più candidati, sarà data precedenza in graduatoria al candidato con attestazione ISEE appartenente alla prima fascia.

Polimoda rappresenta un'eccellenza nella formazione di qualità del settore moda. Presente da 32 anni, con studenti stranieri provenienti da 68 paesi, è ben radicata sul territorio grazie alle industrie tessili e manifatturiere.

I corsi

Fashion Marketing & Communications

Un percorso di studi multidisciplinare e professionalizzante, in italiano ma con forte vocazione internazionale, mirato a favorire un inserimento immediato nel mondo del lavoro a partendo d’interesse come sviluppo prodotto, gestione d’impresa, tendenze di mercato e comunicazione della marca, sempre interconnessi nella pratica della moda contemporanea.

Product Management

Il corso mira a fornire un insight tecnico e strategico sull’intera filiera produttiva, articolandosi su temi di marketing, merchandising, logistica, acquisiti ed altro con l’obiettivo di formare figure professionali molto specializzate e capaci di comprendere e seguire l’intero ciclo di vita di un prodotto.

Fashion Technology

Programma confezionato per formare un professionista dell’abbigliamento a 360°, che abbia tutte le competenze necessarie per progettare i capi e realizzarli su misura, una figura fondamentale per tutti i brand più attenti alla qualità. Il corso offre l’opportunità di sviluppare le proprie competenze e sperimentare le nuove tecnologie e tecniche di progettazione e realizzazione dei capi in un ambiente simile ad un vero e proprio atelier.

Leather Technology

Un corso teorico e pratico dedicato a scarpe, borse e accessori. Sviluppato nella capitale italiana della produzione di pelletteria, questo corso mira a formare una figura che abbia una completa conoscenza delle tradizionali artigianali e una forte capacità di ricerca, unendo le capacità tecniche di creazione di prodotti alla conoscenza dell’ambito della moda.

Per informazioni: www.polimoda.com<http://www.polimoda.com>