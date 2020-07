Un nuovo allestimento al Museo de' Medici

Con l’arrivo di una nuova collezione di gran pregio, si è completato in questi giorni il riallestimento del Museo de’ Medici, primo e unico museo interamente dedicato alla storia della più celebre famiglia fiorentina.

Il Museo occupa il piano nobile del palazzo di via dei Servi (che appartenne al cavalier Sforza Almeni, consigliere di Cosimo I) e ha riaperto al pubblico lo scorso 20 giugno con una doppia live performance da tutto esaurito dedicata alla peste di Firenze del 1630.

La nuova e ricchissima collezione del Museo ospita molti capolavori inediti tra i quali ritratti medicei del Sustermans (Margherita Luisa d’Orleans, Leopoldo de’ Medici e Vittoria della Rovere), Bronzino (Cosimo I), Van Douven (Elettrice Palatina), il Baciccio (Margherita Luisa d’Orleans) e Pourbus il Giovane (Concino Concini) oltre a pitture, disegni e incisioni di Pier Dandini, Scacciati, Preissler, Della Bella, Ligozzi, Santini e Boscoli, un busto marmoreo e un bronzetto del Foggini, uno del Piamontini ed ancora manoscritti, medaglie, un centinaio di lettere autografe (alcune in esposizione e comunque tutte a disposizione degli studiosi) e persino oggetti in uso alla corte dei granduchi, tra cui la bomboniera in legno e foglia d’oro tra il Gran Principe Ferdinando e Beatrice Violante di Baviera.

Il nuovo allestimento che accoglie i visitatori nel Museo di via de’ Servi, rientra nella volontà della Direzione di far vivere il Museo anche come contenitore a tema "Medici", cioè capace di ospitare iniziative culturali di diversa natura: infatti prossimamente riprenderanno i concerti in collaborazione col Conservatorio Cherubini di Firenze, i seminari e le presentazioni editoriali.

Inoltre, a incrementare la proposta culturale del Museo de’ Medici anche l’istituzione di una residenza artistica concessa all'associazione culturale DeLira, giovane e poliedrica realtà del panorama artistico fiorentino che arricchirà l'esperienza dei visitatori con l'organizzazione di performance e laboratori.

Infine cambiano i giorni e gli orari d’apertura del Museo, che sarà visitabile dal venerdì al lunedì dalle 10 alle 18, il mercoledì dalle 14 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 14; il martedì chiusura completa.

INFO

Museo de’ Medici

Palazzo di Sforza Almeni (primo piano)

Via dei Servi 12 – 50122 | Firenze

Orari: dal venerdì al lunedì dalle 10 alle 18, il mercoledì dalle 14 alle 18, il giovedì dalle 10 alle 14; il martedì chiusura completa

Biglietti: 9 euro intero; 5 euro ridotto (da 7 a 25 anni, gruppi di minimo 10 persone, accompagnatori di persone con disabilità, residenti di Firenze); ingresso libero (da 0 a 6 anni, persone con disabilità, guide turistiche e giornalisti accreditati).

www.museodemedici.com

museodemedici@gmail.com