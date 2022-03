Un manuale per la salute dell’uomo

Firenze – “Sono contento che il Consiglio regionale ospiti la presentazione di questo libro, che in passato ha avuto anche la vetrina del Senato della Repubblica, e ringrazio per questo il consigliere regionale Andrea Vannucci che ha proposto una mozione che permettere di accendere l’attenzione sul tema della prevenzione andrologica a ogni livello”. Così il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, aprendo, a palazzo del Pegaso, la presentazione del volume “Wikipene. Manutenzione, prevenzione e cura” (Giunti Editore) di Nicola Mondaini (professore associato di Urologia) e Patrizia Prezioso (professionista della comunicazione).

“Questa pubblicazione è una sorta di manuale con istruzioni semplici che aiutano ad approfondire l’argomento con un linguaggio adatto a tutti – ha continuato - proprio questo approccio permette, con argomentazioni scientificamente ineccepibili, di parlare del problema superando ogni facile umorismo”. Secondo il presidente Mazzeo “il libro fa riflettere, parla a tutti i possibili pazienti e andrebbe presentato anche nelle scuole, per arrivare a una fascia generazionale precedente a quella adulta.

Spesso ragazzi e uomini tendono a sminuire o nascondere i problemi che possono esistere e che in realtà, se scoperti per tempo, possono essere tranquillamente superati”.Il mondo scientifico sostiene che la prima visita andrologica andrebbe effettuata già nell’infanzia, dal momento che eventuali anomalie negli organi genitali si manifestano molto precocemente. Invece in Italia meno del 5 per cento dei ragazzi sotto i vent’anni risulta avere effettuato una visita andrologica, mentre più del 40 per cento delle ragazze della medesima età sono state almeno una volta da un ginecologo.“Grazie agli autori per aver proposto questa pubblicazione – ha concluso il presidente - Come il dottor Mondaini può confermare si stima che un maschio su tre abbia problemi andrologici che possono essere diversi a seconda della fascia d’età.

Direi che questo libro è un aiuto per tutti. Ci deve essere un cambio culturale e questo libro può mandare un messaggio forte, come del resto la mozione presentata dal consigliere Vannucci”.Di manuale, che spiega in maniera completa e con linguaggio semplice argomenti importanti per la salute uro-andrologica dell’uomo, ha parlato anche il consigliere regionale Andrea Vannucci. “Con questa pubblicazione intendiamo fare cultura della prevenzione, troppo spesso trascurata – ha affermato – con la mozione presentata si pone l’accento sulla necessità di inserire, all’interno del Piano sanitario sociale regionale, screening di prevenzione andrologica, in collaborazione con il mondo della scuola e dell’associazionismo, per coinvolgere i giovani adolescenti maschi, nell’ottica di ridurre gli effetti negativi di specifiche patologie, in relazione alla sessualità ed alla vita affettiva e relazionale, per la salute a lungo termine”.Come sottolineato anche da Mondaini “il libro è rivolto all’uomo in tutte le fasi della vita, ma come spesso accade è la donna che fa cultura di prevenzione, come confermano anche le vendite”.

Basti pensare che se una donna ha un problema di salute si rivolge al medico nel giro di due giorni, se accade ad un uomo possono passare anche due anni.Da qui l’invito a comprare e leggere il libro, per “un cambio culturale importante, un messaggio forte che le istituzioni sono chiamate a far proprio”, come ha sottolineato Mazzeo, ricordando che parte dei proventi andranno a Cure2Children Foundation. E come ricordato da Roberto Valerio: “il progetto è finalizzato a combattere la sterilità, che colpisce molti bambini in seguito a cure oncologiche”.