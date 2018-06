Un governo politico per l'Italia: torna Giuseppe Conte

L'incontro Salvini Di Maio alla Camera dei Deputati avrebbe avuto esito positivo

Tiene la maggioranza Movimento 5 Stelle, Lega e rientra in gioco "l'avvocato difensore del popolo italiano". Ennesima giornata di incontri a Roma che si sarebbe risolta con un ritorno alla lista dei ministri presentata da Giuseppe Conte, ma riveduta e corretta.

Il professore dell'Università di Firenze, dopo aver sciolto negativamente la riserva al Colle, era tornato nelle scorse ore in Facoltà al Polo di Novoli per tenere nuovamente lezione.

Allo scoop di La7 che aveva intercettato Conte nei dintorni del Quirinale, il professore aveva risposto di trovarsi a Roma poiché nella capitale ha la sua residenza.

Il 31 maggio, alle ore 21:00, Giuseppe Conte salirà nuovamente al Quirinale per ottenere probabilmente un mandato senza riserva.



Salvini e Di Maio si sono incontrati per valutare nuovamente l'ipotesi di un esecutivo politico. Luigi Di Maio, domenica sera ha diramato pubblicamente i nomi dei ministri che dovrebbero essere confermati, a parte alcune novità su Economia ed Esteri.

Fratelli d'Italia ha dichiarato il proprio sostegno all'esecutivo detto Giallo-Verde, ma alle voci di possibili ruoli affidati a Giorgia Meloni o Guido Crosetto (Difesa) la stessa Meloni avrebbe smentito la ripartizione di poltrone. Forza Italia voterebbe contro la fiducia al governo Conte.



Il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, si è recato al Quirinale per rimettere il mandato "Si sarebbero verificate le condizioni per un governo politico, non risulta quindi necessario costituire un governo tecnico. E' stato per me un grande onore lavorare al servizio del paese anche se solo per qualche giorno. Ringrazio coloro che si erano resi disponibilità a far parte del governo tecnico. La formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese poiché scongiura il ritorno ad elezioni" un intervento che ha riscosso l'applauso dei cronisti presenti al Quirinale.