Sessant'anni dopo, l'alluvione del 4 novembre 1966 resta una pagina indelebile della storia di Firenze. Una ferita profonda, ma anche una straordinaria testimonianza della capacità della città di reagire e risollevarsi, grazie alla solidarietà arrivata da ogni parte del mondo.

A ricordare quei giorni sarà anche un annullo filatelico commemorativo, promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con Poste Italiane.

L'iniziativa si terrà martedì 3 novembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, nell'ambito delle celebrazioni dedicate a quella tragica pagina della storia cittadina.

La presentazione prenderà il via alle 15.15 con i saluti della sindaca Sara Funaro. Alle 15.30 interverrà l'assessora Laura Sparavigna e sarà proiettato il filmato storico “L'intervento dell'Esercito per l'alluvione di Firenze”, realizzato e prodotto dallo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, con il commento di Arnoldo Foà.

Alle 15.45 un rappresentante di Poste Italiane presenterà ufficialmente il timbro commemorativo. La conclusione è prevista per le ore 16.

Per il timbro speciale l'assessorato alla protezione civile ha scelto una fotografia di Luciano Gori, parte della raccolta di immagini che la famiglia del fotografo ha donato al Comune di Firenze. Uno scatto che restituisce la drammaticità di quei giorni e valorizza un patrimonio fotografico di grande interesse storico e documentario per la città.

Per l'occasione Poste Italiane allestirà una postazione temporanea a Palazzo Vecchio dove cittadini, visitatori e collezionisti potranno richiedere l'apposizione dell'impronta speciale su cartoline e corrispondenza regolarmente affrancate.

Anche chi non potrà essere presente potrà ottenere l'annullo inviando il materiale già affrancato allo Spazio Filatelia Firenze, in via Pellicceria 3, entro i 60 giorni successivi all'evento