È stato donato dalla Comunità evangelica Luterana di Firenze

È stato messo a dimora nel giardino Martin Lutero un albero di melo donato dalla Comunità evangelica Luterana di Firenze. Alla piantagione, ieri in lungarno Torrigiani, erano presenti gli assessori all’Ambiente Cecilia Del Re e ai rapporti con le confessioni religiose Alessandro Martini e i rappresentanti della Comunità luterana. “Abbiamo accolto la donazione della Comunità luterana di Firenze per celebrare l’insediamento della nuova pastora Annette Herrmann-Winter - hanno detto gli assessori Del Re e Martini- e abbiamo messo a dimora un albero di melo nel giardino Martin Lutero, davanti alla chiesa luterana di Lungarno Torrigiani. Un modo per rinnovare non solo lo spirito di accoglienza e condivisione che anima i rapporti dell’Amministrazione con le confessioni religiose, ma anche la bellezza di questo spazio verde che si affaccia sull’Arno”.