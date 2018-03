Umberto Tozzi al Teatro Verdi di Firenze

Un bellissimo tuffo nel passato che ha generato emozioni uniche e continue!

Venerdì sera SOLD OUT al Verdi per il Concerto di Umberto Tozzi, per il quale, il tempo sembra si sia fermato.

Concerto iniziato in sordina, Tozzi seduto con la sua chitarra, comincia con i suoi primi successi e un bellissimo omaggio a Lucio Battisti.

Dopo pochi brani cambio di scena, via la sedia, cambio di chitarra e ingresso della band. Tozzi si scatena col suo splendido repertorio coinvolgendo a ogni canzone il pubblico... due inedito squarciano la serata, per poi riprendere con i suoi eterni classici.

Il pubblico esaltatissimo si trattiene, ma a un certo punto succede una cosa insolita… tutti in piedi e via sotto il palco a cantare e ballare, scatenatissimi! Umberto Tozzi, sorpreso ed emozionato, continua il concerto con i suoi più grandi successi, concludendo con la sua intramontabile “Gloria”.