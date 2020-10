Ufficiale: Quarta è un nuovo difensore viola

Ph Alex Zani

Il centrale argentino viene dal River Plate con cui ha vinto una Coppa Libertadores. Callejon già a Firenze. Si aspettano gli ultimi colpi. Domani parla Pradè

Ora è anche ufficiale: la Fiorentina ha acquisito, a titolo definitivo, dal River Plate, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Martinez Quarta.

Quarta, nato a Mar de La Plata (Argentina) il 10 maggio del 1996, ha, fino ad oggi, legato la sua carriera al prestigioso Club argentino con il quale ha disputato quasi cento presenze e vinto anche una Libertadores.

Il nuovo difensore viola ha inoltre già indossato la maglia della Nazionale maggiore argentina.

Intanto l'ex napoletano Jose Maria Callejon, prossimo a vestire la maglia viola, è già a Firenze e interpellato dai giornalisti all'aeroporto ha detto: "Non sono Chiesa ma Callejon. Pronto e felice per la nuova avventura in viola".

Andato via Chiesa, Torino sponda Juventus, si aspettano gli ultimi colpi. Anche Barreca dovrebbe essere ufficializzato in queste ore mentre Milik resta per il momento un sogno. Il calciomercato chiude stasera alle 20.