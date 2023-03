Ufficiale: Margherita Cassano al vertice della Corte di Cassazione

Il presidente Sandro Bennucci, gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana e tutti i giornalisti toscani che l'hanno conosciuta e apprezzata durante gli interminabili "giri" di giudiziaria, esprimono, con orgoglio, complimenti sinceri e i migliori auguri di buon lavoro a Margherita Cassano, prima donna ad essere chiamata a guidare la Corte di Cassazione.

L'orgoglio, sia chiaro, non è dettato solo dalla fiorentinità di Margherita Cassano (i più anziani di noi ricordano anche suo padre, Pietro, quando presiedeva i processi negli anni del terrorismo rosso e nero), ma anche e soprattutto per aver raccontato, lungo decine d'anni, il suo lavoro attento, scrupoloso e mai banale al servizio della giustizia. "Per tutto questo - sottolinea il presidente Bennucci - voglia gradire, cara Presidente, il nostro più convinto 'in bocca al lupo'".