Cronaca

Ucraina: approvata mozione in Regione

Merlo (+Europa): “In Toscana vittoria della coscienza europea contro i crimini di Putin”

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
09 Giugno 2026 20:54
Ucraina: approvata mozione in Regione

L’Ucraina potrebbe ricevere già entro giugno la prima rata del prestito da 90 miliardi di euro stanziato dall’Unione europea, secondo quanto precisato dall’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’Unione europea, Kaja Kallas.

Il Consiglio Regionale della Toscana intanto ha approvato a larga maggioranza la mozione nata dall'iniziativa di +Europa e del gruppo Casa Riformista. L'atto impegna ufficialmente la Regione a chiedere il ritorno dei 20.000 bambini ucraini deportati, la liberazione dei prigionieri civili e il pieno sostegno alla Corte Penale Internazionale contro i crimini di Putin.

Dichiara Francesco Merlo, coordinatore di +Europa Firenze: “L’approvazione di questa mozione segna la vittoria dello Stato di diritto. La Toscana ha dimostrato di non voler voltare la testa dall'altra parte di fronte all'orrore della deportazione dei minori e delle torture ai danni dei civili, storie agghiaccianti che abbiamo raccolto grazie alle associazioni ucraine Lilea e Save Ukraine.

Approfondimenti

Ringraziamo i consiglieri Federico Eligi e Francesco Casini per aver guidato questa battaglia in aula. Il confine della nostra libertà oggi passa per l’Ucraina: questo voto dimostra che difendere i diritti umani e il diritto internazionale non è una questione di schieramento partitico, ma un dovere comune a tutta l'Europa.”

Con questo voto, la Toscana a guida centrosinistra si pone in prima linea nella pressione istituzionale contro l'impunità dei crimini di guerra di Putin.

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