Ubriaca alla guida: tasso alcolemico 5 volte oltre il limite

Per lei sono scattati sia l’immediato ritiro della patente che il sequestro dell’autovettura

Aveva un tasso alcolemico quasi 5 volte superiore ai limiti di legge la 55enne di Pontassieve che, nel tardo pomeriggio di un tranquillo giorno festivo, alla guida della propria autovettura, transitando nel centro storico, aveva strusciato contro un veicolo in sosta, scatenando l’immediata reazione del proprietario di quest’ultima.

Il diverbio tra i due è stato sedato dall’immediato intervento di una pattuglia Radiomobile che, ricostruiti i fatti e constatato l’evidente stato di alterazione psico-fisica della donna, l’ha sottoposta ad accertamento etilometrico conclamandone l’elevatissimo tasso alcolico.

E sempre a Pontassieve, dove negli ultimi giorni sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio anche in previsione delle prossime Festività, i militari della locale Stazione hanno sorpreso una 38enne sudamericana, priva di patente di guida, alla guida di un SUV peraltro sprovvisto di assicurazione. Alla conducente ed al marito, proprietario del veicolo ed obbligato in solido, sono stati così elevati verbali per quasi 5.000,00 € d’importo.