Tutto toscano "Funghi" con Blebla, Gemelli Siamesi, Francesco Fuligni

Dopo la Hit "Estate in Toscana" con i Duova, un ospite d'eccezione: il vocalist Franchino

"Funghi" è canzone che nasce da un incontro a Radio Fiesole dopo un'intervista dei Gemelli Siamesi "duo comico Fiorentino" a Blebla e Francesco Fuligni. Il brano viene registrato e prodotto da Pio Stefanini nel suo studio di borgo San Lorenzo. Successivamente al quartetto di amici si unisce quasi per magia il noto vocalist e dj Franchino.

Nel video della canzone, regia di Iacopo Landi, sono presenti Alessandro Paci regista, attore e comico, Jerry Potenza Attore, Andrea Varletti attore. Il video è un tuffo ironico nel mondo magico delle allucinazioni.

"Ci sono passioni e passioni... poi ci sono gli amici. I ricordi, i miti, la voglia di sorridere di evadere di camminare nei boschi, magari di cercare qualcosa di diverso da un piatto preriscaldato -spiega Emiliano Buttaroni dei Gemelli Siamesi- La necessità di stare anche da soli. Ecco questo doveva essere l'intento di questa canzone pensata a quattro mani e cantata a quattro voci... poi... poi è arrivato Franchino e tutto ha preso una forma surreale che ci ha riportati indietro nel tempo, immergendoci in una dimensione parallela, una dimensione dalla quale non ne uscirete se non a braccetto di Alice e del cappellaio matto"