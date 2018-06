Tutto pronto per Lucca Bimbi, festa dei bambini e delle famiglie

Una fine settimana di spettacoli, laboratori, giochi e divertimento per bambini e grandi.

Spettacoli, laboratori, giochi e divertimento. Cresce l’attesa per la terza edizione di “Lucca Bimbi” che sabato e domenica (9 e 10 giugno) trasformerà il Real Collegio di Lucca nel paradiso dei bambini e delle famiglie. Ideata da Vitalba Scalia e Carmelo Arena e organizzata dall'agenzia di comunicazione e marketing Ingegno Creativo, e da Puzzle Animazione, agenzia di animazione e spettacolo, con il patrocinio di Comune di Lucca, Provincia di Lucca e Regione Toscana, la manifestazione sarà una due giorni, dalle 10 alle 20, con stand attivi, aree gioco, laboratori didattici, spazi creativi, spettacoli e attrazioni che coinvolgeranno visitatori grandi e piccini.

Tra gli spettacoli da segnalare “Il Musical La Bella e La Bestia” con tutti i personaggi di una delle storie più amate di sempre,e lo spettacolo di magia, dove ciò che non ti aspetti diventa vero. Grande attesa anche per il percorso itinerante “Favoleggiando di Fiaba in Favola”, che in questa edizione si veste di nuova bellezza.

L'evento sarà arricchito da un’area stand con l'eccellenza di articoli, prodotti e servizi a tema, e spazi dedicati ad alcune grandi aziende che saranno presenti con i loro prodotti, giochi e tanti gadget. All’interno della manifestazione sarà inoltre possibile mangiare, grazie a una mini area food.

Dall’area Lego con i famosi mattoncini, all’Officina delle Mani e della Fantasia, un laboratorio creativo educativo e stimolante, dall’area sportiva alla piccola fattoria con gli animali, ogni famiglia saprà cogliere le opportunità più appropriate per il divertimento dei propri figli.

A riempire gli occhi e il cuore di meraviglia, in entrambe le giornate ci sarà la parata con i personaggi delle fiabe e lo spettacolo di chiusura con una delle beniamine più amate di sempre: Elsa di Frozen!

Il prezzo del biglietto di ingresso, che prevede l’accesso a tutte le aree, laboratori, spettacoli, per tutto il giorno, è di 8 euro per i bambinie di 5 euro per gli adulti, ingresso gratuito per i diversamente abili e per i bambini al di sotto dei 2 anni di età.