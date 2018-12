Turchi VS Conquest, cerimonia del peso

Pesi regolari per i due contendenti al titolo internazionale silver WBC, domani - venerdì 30 Novembre - il match

Fabio Turchi ha fermato la bilancia a 90,60 kg, mentre Tony Conquest a 90,20 kg. Entrambi i pugili hanno dunque superato la prova con il peso che ricordiamo per la loro categoria è fissato a 90,719.

Fabio, al termine del peso e delle foto di rito, il face to face con l'avversario, è stato intervistato da Sky Uk, che per l'Inghilterra trasmetterà la serata del 30 Novembre. In Italia le riprese saranno curate da DAZN.

Regolari anche i pesi degli altri pugili impegnati nella manifestazione dell'Obyhall.

Di seguito il programma della serata, inizio previsto per le ore 19:

John Docherty VS Angel Castillo - pesi supermedi

Mirko Natalizi VS Miguel Aguilar - pesi superwelter

Carmine Tommasone VS Giovanny Martinez - pesi piuma

Orlando Fiordigiglio VS Igor Faniyan - pesi superwelter

Devis Boschiero VS Martin Ward - Campionato Internazionale silver pesi superpiuma WBC

Andrea Scarpa VS Joe Hughes - Campionato Europeo pesi super leggeri

Fabio Turchi VS Tony Conquest - Campionato Internazionale silver pesi cruiser WBC

Biglietti. 50 euro (bordo ring), 40 euro (parterre) e 30 euro (galleria) + i diritti di prevendita. Sono in vendita su Ticketone.it e Boxofficetoscana.it