Truffatori in azione a Firenze: si presentano come tecnici di luce e gas

I militari sono già intervenuti in più occasioni, riscontrando il medesimo modo di agire da parte dei due uomini

I Carabinieri della Stazione di Firenze Castello, al termine dell’attività investigativa, hanno identificato e denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica, per il reato di truffa, un 60enne tunisino, e un 30enne romano, entrambi pregiudicati.

Il 28 settembre si erano presentati presso l’abitazione di una donna 78enne, in zona Rifredi, come dipendenti Enel, con artifizi e raggiri, riuscivano ad asportare una carta bancomat contenuta in un portafoglio poggiato sul tavolo.

Solo dopo che gli stessi si erano allontanati la vittima si è accorta del furto del bancomat e ha allertato i Carabinieri che immediatamente hanno intrapreso le indagini che hanno portato a un favorevole risultato.

I due erano già stati denunciati lo scorso 21 settembre dalla Stazione di Firenze Peretola sempre per il reato di truffa.



I Carabinieri della Stazione di Firenze Peretola, unitamente a personale della Compagnia Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, durante un servizio preventivo per il controllo del territorio, su richiesta della centrale operativa, allertata da una telefonata di cittadini di un condominio in Via Monteverdi, intervenivano immediatamente e denunciavano a piede libero un cittadino tunisino 60enne, ed un 30 enne, i quali tentavano di truffare mediante raggiro una donna 82 enne, presentandosi come tecnici del gas.



L'ntervento immediato dei Carabinieri allertati dai condomini evitava ai due truffatori di giungere all’appartamento della signora proprio quando questi simulavano di controllare il contatore. Probabilmente, avrebbero derubato la signora di tutti i suoi averi, allontanandosi successivamente dal condominio, come è stato appurato in altre simili circostanze.