Truffa del Falso corriere: si fa consegnare merce di Alta Moda

Il truffatore camaleontico, ha trovato ad attenderlo i militari di Grassina

Ieri pomeriggio, i militari della Stazione Carabinieri di Grassina, dopo mirata attività di indagine mettevano fine all’attività truffaldina di un giovane campano che fingendosi un corriere (di volta in volta diverso – TNT – BARTOLINI – UPS) prendeva preliminarmente accordi con la direzione della società FENDI per il ritiro di numerosi capi griffati per poi riciclare la merce griffata sul mercato nero.

Questa volta però il truffatore camaleonte, ha trovato ad attenderlo i militari di Grassina che, fingendosi artigiani della azienda facevano il suo gioco consegnandogli inizialmente il materiale da spedire per bloccarlo subito dopo e deferirlo in stato di libertà. La successiva perquisizione permetteva di rinvenire un documento falso e sul mezzo usato, anch’esso con targa contraffatta, diversi capi di abbigliamento da lavoro con i loghi di società di trasporti e spedizioni (TNT-UPS-BARTOLINI).



Ulteriori indagini sono tuttora in corso per scoprire altre truffe messe a segno con lo stesso modus-operandi. La merce da spedire invece, ritornava nella disponibilità della società.