Cronaca

Trovato morto in auto, aveva 39 anni

Macabra scoperta nel pomeriggio in via delle Campora

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
15 Luglio 2026 04:09
Trovato morto in auto, aveva 39 anni

Macabra scoperta nel primo pomeriggio di ieri martedì 14 luglio in via della Campora, strada di mezza campagna che si trova in zona Marignolle - Galluzzo: intorno alle 14, un uomo di 39 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto.

La segnalazione è arrivata al 112. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e una pattuglia della Polizia.

Secondo le prime informazioni l’uomo, cittadino marocchino con regolare permesso di soggiorno, era ospite di una struttura a Viareggio e si trovava a Firenze da alcuni giorni.

Dal primo esame non emergono segni di violenza sul corpo. Il decesso potrebbe quindi essere dovuto a cause naturali e risalire a circa tre giorni fa. A causa del caldo il corpo era in avanzato stato di decomposizione.

La Procura ha disposto accertamenti più approfonditi per chiarire con esattezza le cause e la data del decesso.

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