Pratiche commerciali aggressive, stangata di 2 milioni a Publiacqua

Indagine condotta con l'ausilio delle Fiamme gialle: per l'Antitrust se un condomino non paga le bollette, non si può minacciare di sospendere o ridurre l'erogazione a tutto il palazzo

(DIRE) Firenze, 4 lug. - Pratiche commerciali aggressive e l'Antitrust stanga Publiacqua per 2 milioni. Al termine di un'attività di indagine condotta in collaborazione col nucleo speciale della Guardia di finanza, l'Autorità garante per la concorrenza sanziona la società idrica della provincia di Firenze per indebito condizionamento nella riscossione delle fatture. L'Antitrust ritiene ingiustificata nei casi di insolvenza di uno o più condomini la 'minaccia' di ridurre il flusso d'acqua o di sospendere la fornitura idrica a tutto il palazzo, vista l'esistenza di contatori individuali.

Al termine di analoghi procedimenti avviati a seguito di segnalazioni di utenti e associazioni dei consumatori, scattano sanzioni anche nei confronti di Acea Ato5 (1 milione) e Abbanoa (3,8 milioni) società attive rispettivamente nella porzione del sud del Lazio-Frosinone e in Sardegna.

A entrambe le aziende viene contestato il mancato trattamento delle istanze di prescrizione relative a fatture risalenti a oltre cinque anni antecedenti il consumo o la riscossione e la mancata gestione delle istanze di rettifica delle fattura in presenza di perdite idriche occulte in considerazione dell'applicazione di criteri stringenti e ostativi per lo storno parziale dei canoni di depurazione e fognatura. Mentre ad Acea Ato5 l'autorità attribuisce anche una inadeguata gestione dei reclami dei consumatori e la mancata sospensione delle procedure di riscossione degli importi contestati e di distacco della fornitura. (Cap/ Dire)