Troppi cercano funghi poi si perdono nel bosco

Negli ultimi giorni il sistema regionale di soccorso della Toscana si è attivato più volte per i cercatori di funghi in difficoltà. "I nostri meravigliosi boschi - avverte il presidente della Regione Eugenio Giani - si prestano alla stagione dei funghi, ma cercatori non ci si improvvisa.

Numerosi interventi, anche complessi, hanno richiesto un grande lavoro del nostro elisoccorso con i Pegaso impegnati continuamente, mezzi da terra, personale sanitario, volontari, operatori del 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana: a tutti loro va il mio grande ringraziamento. La raccolta è regolata da una legge regionale e per evitare situazioni pericolose e sforzi dei nostri soccorsi, condivido l’appello alla massima prudenza con attenzione all’attrezzatura, al meteo e al territorio".