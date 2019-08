Fi-Pi-Li: stanotte chiusa carreggiata tra gli svincoli di Ginestra e Montelupo

Dalle 22 alle 6 per ripristinare la segnaletica orizzontale. Troghi, venerdì 30 agosto la SP1 chiusa all'altezza di via Fiorentina dalle 14 alle 18: devono essere fatti lavori inderogabili alla scuola Don Milani. Consuma: senso unico alternato per riparazione di un guasto

Su richiesta dell’impresa appaltatrice, la Città Metropolitana di Firenze ha disposto per venerdì 30 agosto, dalle 14 alle 18, la chiusura temporanea della SP1, in via Fiorentina, all'altezza della scuola primaria Don Lorenzo Milani in Troghi, per consentire l’effettuazione di lavori inderogabili per il rifacimento del tetto del suddetto Istituto.

Nell’orario di chiusura si consiglia di percorrere itinerari alternativi, ovvero da Incisa/Burchio prendere la strada comunale del Pian dell’Isola in direzione Rignano sull’Arno e successivamente la SP90/SP89 per Bombone, Le Corti e, al bivio del Focardo, immettersi nuovamente nella SP1 in direzione San Donato in Collina. Per il traffico proveniente da Firenze/Bagno a Ripoli si consiglia lo stesso percorso in direzione inversa verso Burchio/Incisa.

Sarà presente il personale della Polizia Municipale per facilitare la circolazione alternativa del traffico. Si informa che la strada sarà riaperta alla circolazione appena i lavori si saranno conclusi.

Sulla Sr 70 "Della Consuma" è stato istituito sempre dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento di carreggiata, al km 14+900 circa, in località Consuma, nel comune di Pelago, fino al 29 agosto 2019 con orario 00/24.

Sono in corso lavori urgenti di riparazione di guasto con apertura di buche sotto il piano viabile.

Per consentire di ripristinare la segnaletica orizzontale, ancora l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Mare, dalle ore 22 di oggi, 27 agosto, alle 6 di mercoledì 28 agosto 2019.