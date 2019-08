Troghi: riaperta la SP1 dopo i lavori al tetto della "Don Milani"

Il sindaco Lorenzini: "Ringrazio tutti coloro che oggi hanno permesso il regolare svolgimento di questo importante intervento"

Oggi pomeriggio si sono svolti i lavori previsti, dalle 14 alle 18, che hanno previsto la chiusura temporanea della SP1, in via Fiorentina, all'altezza della scuola primaria Don Lorenzo Milani sita in Troghi, per consentire un intervento inderogabile per il rifacimento del tetto del suddetto Istituto.

Contestualmente ai lavori, è avvenuto il sopralluogo di Sindaco e Giunta al cantiere della Scuola Don Milani: lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma. Il commento del sindaco Daniele Lorenzini: "Pochi minuti fa (17:20, ndr) è stata riaperta, in anticipo sui tempi previsti, Via Fiorentina a Troghi. Voglio ringraziare tutti coloro che oggi hanno permesso il regolare svolgimento di questo importante intervento che ha interessato un'arteria fondamentalmente come la Sp1: dalla Città Metropolitana ai nostri tecnici, dalla Polizia Municipale alle forze dell'ordine."