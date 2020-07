Tripletta di Chiesa stende il Bologna, il derby è viola

ph courtesy Violachannel

Tutto nella ripresa: tre gol del figlio d'arte e uno di Milenkovic, finisce 4-0. Felsinei battuti e raggiunti a quota 46. Debutto in A del terzo portiere Brancolini. Fiorentina al decimo posto, Iachini ora ha più chances di conferma

Con 3 reti di Federico Chiesa e la stoccata di Milenkovic, tutto nella ripresa, la Fiorentina regola il Bologna e lo aggancia in classifica a quota 46. Per il quoziente reti, la Fiorentina attualmente è decima in classifica.

Il Derby dell' Appennino grazie a un secondo tempo di sostanza porta alla Fiorentina quei 3 punti che rendono la classifica meno amara. Domenica a Ferrara contro la Spal i viola possono arrivare a quota 49 punti.

Nel finale, debutto in serie A del terzo portiere Brancolini.

Con questa vittoria Beppe Iachini vede aumentare le sue chance di conferma sulla panchina viola.

