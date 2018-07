Triathlon: al Lago di Chiusi in palio il titolo regionale e provinciale

Sesta edizione della manifestazione

CHIUSI (SI) – Il lago di Chiusi è pronto ad ospitare la sesta edizione del Triathlon, evento organizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall’associazione il Gregge Ribelle con la collaborazione del Comune di Chiusi, il contributo di Banca Valdichiana e di altri enti, associazioni sportive, volontari e sostenitori sia pubblici che privati. La gara, resa possibile grazie alla sinergia e collaborazione con la questura e tutte le forze dell’ordine, si svolgerà domenica 15 luglio e i partecipanti prenderanno il via in Località Sbarchino. La sesta edizione del Triathlon del Lago di Chiusi sarà valida come Campionato Provinciale F.I.Tri. e 6° Campionato Regionale dei Vigili del Fuoco. La gara si svolgerà con la formula classica del Triathlon Sprint e, quindi, gli atleti saranno chiamati a percorrere 750 metri di nuoto nelle acque del lago, 20 km di bicicletta con un percorso che porterà gli atleti anche a Chiusi Scalo e nel centro storico della città e 5 km di corsa lungo il Sentiero della Bonifica.

Il triathlon al Lago di Chiusi, realizzato grazie inizierà alle ore 11.30 e, come di consueto le premiazioni si svolgeranno intorno alle ore 13.00.

“Il Triathlon al Lago di Chiusi – dichiarano il sindaco Juri Bettollini e l’assessore allo sport Sara Marchini– è un appuntamento sportivo entrato nella tradizione dell’estate chiusina. Siamo, infatti, particolarmente soddisfatti di rinnovare questo appuntamento all’indomani anche della candidatura a Città europea dello sport. Come sempre auspichiamo di vivere una bella giornata di sport all’insegna della riscoperta del territorio del nostro lago. Come amministrazione non possiamo che ringraziare tutti gli organizzatori e in particolare il Corpo dei Vigili del Fuoco per aver scelto, anche quest’anno, il nostro chiaro come campo di gara confermato e più in generale per il prezioso di lavoro di monitoraggio svolto durante tutto l’anno a protezione del nostro territorio.”

“Non vediamo l’ora di vivere la sesta edizione del Triathlon del Lago di Chiusi– dichiarano il vicecomandante Domenico Carriero e Giuliano Faralli capo del distaccamento VVFF di Montepulciano – questo specchio d’acqua sembra fatto apposta per ospitare questo tipo di manifestazione e un ringraziamento è importante rivolgerlo sicuramente agli sponsor che ci sono stati vicini, in particolare Banca Valdichiana e all’amministrazione comunale che anche quest’anno si è dimostrata disponibile e attenta alle esigenze della gara.”

“Il Triathlon al lago di Chiusi -sottolinea Patrizia Liverani presidente associazione Gregge Ribelle– è nato quasi per scommessa, ma dopo sei edizioni siamo veramente soddisfatti che la manifestazione sia cresciuta e sempre più apprezzata fino al record di iscrizioni che abbiamo raggiunto quest’anno.”