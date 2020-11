Domani 2 novembre con partenza alle 9,27

Come informa "Muoversi in Toscana", domani 02.11.2020 sarà effettuato a cura DR Toscana il treno regionale straordinario 19696 da BORGO S.LORENZO a FIRENZE SMN previsto in partenza alle ore 9:27. Il treno effettuerà le fermate di SAN PIERO A SIEVE e FIRENZE BINARIO SAN MARCO VECCHIO.