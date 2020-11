Treni: Pistoia-Viareggio, incidente e ferrovia interrotta

Urto in serata. Aggiornamenti e cancellazioni segnalate da "Muoversi in Toscana"

Come informa "Muoversi in Toscana", a causa della segnalazione in serata di un urto in linea da parte del treno 3077 (LUCCA-VIAREGGIO) la circolazione è INTERROTTA sulla linea PISTOIA-VIAREGGIO con ritardi fino a 90 minuti, cancellazioni e variazioni.

Aggiornamenti:

Treno regionale 3090 (FIRENZE SMN-VIAREGGIO) non ancora partito;Treno regionale 23399 (FIRENZE SMN-LIVORNO C.LE) non ancora partito;Treno regionale 6630 (FIRENZE SMN-PISTOIA) non ancora partito.Treno regionale 3090 (FIRENZE SMN-VIAREGGIO) partito con 44 minuti di ritardo;Treno regionale 3089 (VIAREGGIO-FIRENZE SMN) viaggia con 42 minuti di ritardo.Treno regionale 3081 (LUCCA-FIRENZE SMN) viaggia con 53 minuti di ritardo;Treno regionale 3079 (VIAREGGIO-FIRENZE SMN) viaggia con 52 minuti di ritardo;Treno regionale 3084 (FIRENZE SMN-LUCCA) viaggia con 50 minuti di ritardo;Treno regionale 3085 (LUCCA-FIRENZE SMN) viaggia con 36 minuti di ritardo;Treno regionale 3088 (FIRENZE SMN-LUCCA) viaggia con 16 minuti di ritardo;Treno regionale 3086 (FIRENZE SMN-PISTOIA) viaggia con 15 minuti di ritardo.

Cancellazioni:

Treno regionale 3086 (FIRENZE SMN-VIAREGGIO) cancellato nella tratta PISTOIA-LUCCA; viaggiatori su treno a seguito 3084 (FIRENZE SMN-LUCCA);Treno regionale 3083 (VIAREGGIO-FIRENZE SMN) cancellato nella tratta LUCCA-PISTOIA; viaggiatori su treno a seguito 3085 (LUCCA-FIRENZE SMN). Treno regionale 3080 (FIRENZE SMN-LUCCA) cancellato nella tratta PESCIA-ALTOPASCIO;Treno regionale 3081 (LUCCA-FIRENZE SMN) cancellato nella tratta ALTOPASCIO-PESCIA;Treno regionale 3082 (FIRENZE SMN-VIAREGGIO) cancellato nella tratta MONTECATINI TERME-MONTERCARLO S.S.;Treno regionale 3079 (VIAREGGIO-FIRENZE SMN) cancellato nella tratta MONTECARLO S.S.-MONTECATINI TERME.

Previsti BUS SOSTITUTIVI che effettuano servizio spola.