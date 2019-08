Treni: interrotta 23 giorni la linea appenninica Prato-Bologna

Dal 10 agosto al 2 settembre niente circolazione per lavori sulla tratta fino a Pianoro. Il collegamento sarà assicurato tramite autobus: chieste più corse dai pendolari

FIRENZE – Circolazione dei treni interrotta dal 10 agosto al 2 settembre sulla linea ferroviaria appenninica che collega Prato a Bologna per lavori sulla tratta Prato-Pianoro. Si tratta di un intervento di RFI per il potenziamento e l'adeguamento dell'infrastruttura agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci.

Il collegamento fra Prato e Bologna e fra le stazioni intermedie sarà assicurato da bus, secondo un modello condiviso fra Toscana ed Emilia Romagna che riprende quanto già sperimentato nei weekend di interruzione della scorsa primavera, e con orari che sono da tempo visibili nei sistemi informativi e di vendita di Trenitalia.

Lo comunicano gli uffici dell'assessorato ai trasporti della Regione Toscana, che fanno inoltre sapere di aver chiesto a Trenitalia di integrare il servizio con due ulteriori bus, anche in seguito a richieste specifiche da parte dei pendolari toscani. Il primo bus riguarda la tratta Vernio-Prato, con i seguenti orari: Vernio p. ore 6.40 - Vaiano p. 7.05 con arrivo a Prato C.le alle ore 7.30, che si effettua dal lunedì al sabato. Il secondo bus è stato richiesto per la tratta Prato-Bologna, senza fermate intermedie, con i seguenti orari: Prato C.le p. 4.40 Bologna C. a. 6.20, permanente (si effettua dal lunedì alla domenica).

In mancanza dei tempi tecnici necessari, entrambi i bus non saranno però visibili nei sistemi e verranno comunicati attraverso locandine affisse nelle stazioni, nonchè attraverso i nostri canali regionali di Muoversi in Toscana.

"Abbiamo ascoltato le istanze che provenivano dal territorio - spiega l'Assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - e abbiamo cercato di fare quanto possibile per andare incontro alle esigenze degli utenti del servizio. Inoltre, grazie ad un accordo fra la Regione Toscana ed il gestore, i possessori di abbonamento ferroviario in corso di validità che comprende le stazioni di Vernio o Vaiano, per tutta la durata dell'interruzione potranno utilizzare sulla relazione Vernio-Prato senza ulteriori costi i bus del TPL ordinario presenti in orario".

Trenitalia, ricorda che i Punti Vendita operativi nel comune di Vaiano sono 5, oltre alle possibilità di acquisto attraverso il sito e l'App Trenitalia.

Si conferma inoltre, come da indicazioni ricevute da RFI che l'emettitrice automatica (che accetta tutte le modalità di pagamento) presente in stazione, resterà operativa durante tutto il periodo dei lavori e sarà assicurato l'accesso e la funzionalità.