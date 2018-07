Tramvia, sopralluogo a Belfiore: cantieri fermi tra Peretola e Santa Maria Novella

Le ditte lamentano il mancato pagamento di circa 10 mesi di lavori

"Chi paga per i lavori già eseguiti e per quelli futuri?" questo domandano gli operai che si dicono pronti a riaprire i cantieri e consegnare l'opera per i test del pre-esercizio previsto dal 31 luglio.

Il primo cittadino intanto si dice fiducioso per la partenza della Linea 3, oggi al vaglio della commissione ministeriale, e sugli sviluppi delò blocco dei cantieri per la Linea 2 "Se avessi pensato ai voti sarei rimasto fermo" dichiara durante il sopralluogo in viale Belfiore.



Vincenzo di Nardo è il presidente del Consorzio Stabile Gst, che a nome di Gst, Calenzano Asfalti, Jacini Srl, Ies Fratelli Massai, Varvarito Lavori ricostruisce la vicenda all'Agenzia Dire: "Il 4 luglio, con valuta al 5, e' partita la richiesta di un bonifico da poco meno di 3 milioni di euro che Tram spa ha inoltrato al Monte dei Paschi per pagare i lavori eseguiti fino al 31 dicembre del 2017. Il bonifico, pero', e' stato stoppato da Grandi Lavori Fincosit, che, il 6 luglio, ha inviato una lettera a Tram intimando il blocco del pagamento spontaneo dei debiti pregressi, perché entrati in concordato preventivo. In pratica Fincosit ha fermato il pagamento diretto con delega. Se invece ci avessero garantito il pagamento, eravamo disposti anche a fare i turni di notte, nonostante fossimo scoperti di sei mesi. Ma ormai avevamo investito in quest'opera".



"Come Comune abbiamo pagato puntualmente - spiega il sindaco Nardella alla Dire - tutte le quote di lavoro degli stadi di avanzamento. Abbiamo già pagato novembre e dicembre e, come abbiamo scritto, siamo anche disponibili a pagare le quote successive direttamente alle ditte subappaltatrici senza violare le leggi. Serve un po' di volontà concreta, se si vuole si può fare. Non e' il destino che ferma la tramvia, sono le persone che possono decidere di portarla avanti. E noi ci siamo". "In questa fase - dice rivolgendosi alle banche e alle aziende che costituiscono il consorzio Tram spa, la stazione appaltante - e' indispensabile che ciascuno faccia la propria parte, perche' non si possono lasciare operai e ditte per la strada e i cantieri senza un futuro".



La Linea 3, è oggi alla prova della commissione tecnica del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ustif), "Sono fiducioso. Cosi' come per la linea 2, che ormai è in dirittura di arrivo. Certo a questo punto i tempi per completare la linea 2 li sapremo quando ricominceremo a lavorare".



Nardella si sfoga con le ditte e i giornalisti: "Su questa opera, insieme agli operai e alle aziende, stiamo facendo un miracolo contro tutto e contro tutti. Perché in Italia, vuoi per la burocrazia, gli avvocati e le ruberie, non si riesce mai a finire un'opera pubblica. Ecco, qui non c'e' stato un problema di tipo giudiziario. Se avessimo voluto stare tranquilli, stavamo fermi. Se dovevo pensare ai voti, non facevo niente. Ma Firenze ha bisogno di questa Tramvia".



Sempre l'Agenzia Dire raccoglie poi una dichiarazione rivolta alle opposizioni "Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla tramvia mi stanno attaccando, ma la verità è che loro non l'hanno mai voluta e cercano qualunque alibi per bloccarla. Non la vogliamo, lo ha detto anche Salvini a Campi Bisenzio. La tramvia, ha detto il segretario della Lega, 'ha sventrato Firenze'. Ecco, Salvini vada in via dello Statuto a vedere l'effetto visivo dello sventramento della tramvia. La destra ora usa questi operai, queste ditte per attaccare. Qui non vedo nessuno della Lega, di Fi o Fdi. Pero' prima si sta accanto agli operai e si dimostra con i fatti di volere le cose, poi si critica. Invece io non ho mai visto questi signori darmi una mano per risolvere i problemi. Stanno sempre alla finestra per poi attaccare. Attenzione: bloccando le opere pubbliche non si fa un dispetto a me, ma ai fiorentini, i quali, la prossima volta li manderanno a quel paese se continuano cosi'. Perche' sullo sviluppo delle citta' non si scherza. La politica non puo' usare la pelle delle persone, degli operai, delle ditte, per fare i propri comodi. Questo e' inaccettabile, lo dico come sindaco di tutti i fiorentini, senza nessuna bandiera politica".