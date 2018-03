​Tramvia, prove anticipate: arriva il primo convoglio sulla Linea 2

Il trasporto eccezionale del tram è stato programmato nella notte

Arriva il tram anche sulla linea 2 per anticipare le prove, come già avvenuto sulla linea 3, sulla già completata sede tranviaria dall’aeroporto fino alla fermata di Ponte all’Asse.

Il trasporto eccezionale del tram è stato programmato nella notte tra venerdì e sabato, per la precisione nelle prime ore del sabato, condizioni meteorologiche permettendo. Il viaggio inizierà alle 2 dal deposito di Villa Costanza e si concluderà in via di Novoli utilizzando un itinerario che, per quanto riguarda il territorio del Comune di Firenze, si snoda su viale Nenni, via Foggini, via Simone Martini, Viadotto dell’Indiano, viale Gori, via degli Astronauti, viale Guidoni, via Forlanini. Da qui il trasporto eccezionale (lungo 42 metri per 85 tonnellate) entrerà nel cantiere della tramvia in via di Novoli. Secondo la tabella di marcia lo scarico del tram dovrebbe concludersi intorno alle 4. L’orario di partenza dal deposito è stato fissato alle 2 per evitare interferenze con il servizio della linea 1.