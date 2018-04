Tramvia: lunedì pomeriggio al Teatro del Romito l'incontro sulla viabilità

Nell'assetto definitivo del quadrante di Statuto. Da lunedì al via le asfaltature lungo la linea 3. Due squadre in azione in contemporanea: si inizia con i lavori notturni nel sottopasso di Statuto e alla rotatoria del Cto

Come cambierà la viabilità con l'entrata in funzione della linea 3 in particolare nel quadrante di Statuto. E' questo il tema all'ordine del giorno dell'incontro in programma lunedì 16 aprile, alle 18.30, presso il teatro della Parrocchia del Sacro Cuore al Romito. Saranno presenti l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli.

Da lunedì 16 aprile prenderanno il via i lavori di asfaltatura della viabilità a lato della linea 3 della tramvia, da Careggi a Stazione. Gli interventi andranno avanti per circa oltre un mese e vedranno impegnate due squadre che lavoreranno in parallelo in orario diurno (7.30-20) e notturno o solo notturno (20.30-6) a seconda della strada interessata. I cantieri sono articolati in fasi con avvio e termine vincolati dalle condizioni meteorologiche e che per questo potranno subire modifiche. Per questo le date di avvio delle singole fasi e i relativi provvedimenti saranno comunicati non appena programmati in dettaglio. Per quanto riguarda la prima settimana (dal 16 al 20 aprile) i lavori della prima squadra inizieranno dal sottopasso ferroviario di via dello Statuto. Prevista con chiusura in orario notturno da lunedì 16 a mercoledì 18 aprile. In alternativa chi arriva da viale Strozzi e diretto a Careggi dovrà utilizzare l’itinerario via XX Settembre-via del Romito-via Bonaini-via Milanesi etc oppure via XX Settembre-via Crispi-via Lanzi-via Labruschini-via Vittorio Emanuele II. A seguire sarà la volta di via Vittorio Emanuele II nel tratto via Tavanti-via Celso. I lavori saranno effettuati sempre in orario notturno con l’istituzione di un divieto di transito nella direttrice proveniente da via Alderotti verso via Vittorio Emanuele e di un restringimento di carreggiata all’incrocio con via Celso. I veicoli provenienti da via Alderotti e diretti verso via Vittorio Emanuele (direzione piazza Giorgini) utilizzeranno il percorso via Vittorio Emanuele (verso via Bini)-via Bini-via Corridoni-via Galluzzi-piazza Leopoldo-via Fabbroni-via Vannucci. La settimana successiva i lavori si concentreranno in via Vittorio Emanuele II (per fasi da via Alderotti fino a piazza Dalmazia) con chiusure a tratti. Date e provvedimenti saranno comunicati non appena confermati. La prima squadra poi interverrà in piazza Viesseux-piazza Leopoldo (direzione Careggi), viale Morgagni (direzione Careggi), l’asse via Guasti-via Gianni (sempre direzione Careggi), via Tavanti per poi ultimare i lavori nella zona della Stazione. In parallelo sempre lunedì 16 aprile la seconda squadra inizierà a lavorare dalla zona di Careggi. Da lunedì a mercoledì gli operai si concentreranno nella zona della rotatoria del CTO (largo Palagi) con restringimenti in orario notturno; a seguire (giovedì e venerdì) sarà la volta dal tratto di viale Morgagni compreso tra via Santo Stefano in Pane e piazza Dalmazia. La corsia interessata è quella verso via Mariti e sarà chiusa in orario notturno (20.30-6). L’itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Alderotti e da viale Morgagni e diretti verso via Mariti sarà via Santo Stefano in Pane-via Reginaldo Giuliani. La settimana successiva (dal 23 al 27 aprile) i lavori andranno a interessare piazza Dalmazia dove, in orario diurno e notturno, sono previsti restringimenti di carreggiata. Anche in questo caso i dettagli saranno comunicati non appena possibile. Successivamente i lavori si sposteranno in via Pisacane, via Tavanti-via Guasti-via dello Statuto (direzione centro) e le piazze Leopoldo-Vieusseux-Muratori (direzione centro).