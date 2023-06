Tramvia: interventi notturni in p.zza della Libertà e v.le Don Minzoni

Proseguono i lavori della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. La prossima settimana, oltre alla nuova fase del cantiere in piazza San Marco, sono in programma alcuni interventi puntuali in orario notturno nell’ambito delle lavorazioni già in corso in piazza della Libertà e viale Don Minzoni.

Per quanto riguarda piazza della Libertà, dalle 22 di lunedì 12 alle 5 di martedì 13 giugno scatterà un restringimento di carreggiata sul fronte del Parterre dove è in corso la realizzazione della sottostazione elettrica interrata. Per i veicoli provenienti da via Lorenzo il Magnifico-via del Ponte Rosso e diretti verso via Pier Capponi-viale Don Minzoni sarà a disposizione una corsia.

La sera successiva, dalle 22 di martedì 13 alle 5 di mercoledì 14 giugno, previsto un restringimento di carreggiata in viale Don Minzoni per un intervento sull’acquedotto. Nel tratto interessato, ovvero quello compreso tra piazza della Libertà e via Pippo Spano, resterà transitabile una corsia.

Nuovo asfalto in via Fortini, lavori alla rete idrica in via delle Masse e via dei Cadolingi. Ma anche interventi sui pozzetti della telefonia in via Piana e alla rete del gas in via Friuli e via Pastrengo. Sono alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature lunedì 12 giugno sono in programma i lavori in via Fortini. Nel tratto da via del Larione a via di Rusciano in orario di lavoro (9-19) sarà in vigore un divieto di transito articolato in due sotto-fasi, ovvero da via del Larione a via di Santa Margherita a Montici con senso unico alternato da semaforo nel tratto via Santa Margherita a Montici e via di Rusciano.

Viabilità alternativa da via del Larione a via di Santa Margherita a Montici da via Fortini-via del Paradiso-viale Europa-lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Fortini-via di Santa Margherita a Montici; da via di Santa Margherita a Montici in direzione di via del Larione da via Fortini-via Salutati-via di Ripoli-via del Larione. A seguire i provvedimenti si invertiranno: la chiusura interesserà il tratto via di Santa Margherita a Montici a via di Rusciano, il senso unico il tratto via del Larione-via di Santa Margherita a Montici.

Ecco i percorsi alternativi per questa sotto-fase: da via del Larione/via di Santa Margherita a Montici direzione Rusciano da via Fortini-via del Paradiso-viale Europa-lungarno Ferrucci-via di Rusciano; da via di Rusciano verso via di Santa Maria a Montici da via Fortini-via Salutati-via di Ripoli-via del Larione-via di Santa Margherita a Montici. I lavori andranno avanti fino al 17 giugno.