Tramvia in sotterranea nel centro storico?

“Il Presidente della Regione Toscana rilancia la suggestione dell’attraversamento in sotterranea del centro storico della tramvia, da via Alemanni a piazza Beccaria. E il Sindaco Nardella non ha nulla da dire? Non ha atteso un secondo per seppellire l’ipotesi del passaggio in superficie dal Duomo e ora sta zitto? I fiorentini hanno il diritto di capirci qualcosa: la linea 3 in superficie lungo i viali è confermata o no? Perché noi siamo da sempre favorevoli a rimettere in discussione l’ennesima estensione dei tracciati tramviari lungo i viali di circonvallazione, soprattutto in assenza dei tunnel di piazza Libertà e piazza Beccaria inizialmente previsti e poi cancellati.

E sulla tramvia a Campo di Marte? Secondo Giani con la realizzazione del sottoattraversamento AV e la liberazione dei binari di Campo di Marte la tramvia di fatto non serve. Noi siamo abituati ad affrontare le questioni con serietà: cosa vuole fare Nardella da oggi al termine del suo mandato? Cosa risponde a Giani? Cosa vuole fare della linea 3 per Bagno a Ripoli? E di quella a Campo di Marte? Sindaco, se ci sei batti un colpo”.

Questo l’intervento del consigliere di Fratelli d’Italia e coordinatore cittadino del partito Jacopo Cellai