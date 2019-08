Tramvia: i saggi archeologici continuano su v.le Giovine Italia e p.za della Libertà

Cronoprogramma e provvedimenti relativi alle indagini preliminari per la linea tranviaria 3.2 verso Bagno a Ripoli. L’assessore Giorgetti replica al consigliere Draghi in merito alla testa delle mura rinvenuta in viale Matteotti, altezza via La Marmora, a 70 centimetri dal piano stradale: “Quanto rinvenuto non interferisce con realizzazione, noi andiamo avanti”

FOTOGRAFIE — Vanno avanti a ritmo serrato i saggi archeologici per la linea tranviaria 3.2, verso Bagno a Ripoli, indagini preliminari propedeutiche allo sviluppo del progetto. Da stasera al 24 agosto interesseranno viale Giovine Italia e da domani, sempre fino al 24, coinvolgeranno invece la zona di piazza della Libertà. Prossima settimana invece il programma prosegue con altri due saggi, in piazzale Donatello e in viale Gramsci. Ecco i provvedimenti relativi agli interventi di questa settimana. Dal 21 di stasera 21 agosto alle 24 del 24 agosto, con validità dalle ore 0,00 alle ore 24,00, in viale Giovine Italia, dall’inizio dell’isola spartitraffico, saranno in vigore restringimenti di carreggiata, divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intera sede stradale e limite di velocità a 30 Km/H. Da domani 22 agosto al giorno 24 agosto, con validità dalle ore 0,00 alle ore 24,00, in piazza della Libertà, dall’intersezione tra via Madonna della Tosse e viale Don Minzoni, saranno in vigore restringimenti di carreggiata, divieti di sosta con rimozione forzata nell’intera sede stradale e in piazza Libertà lato Ponte Rosso-viale Don Minzoni, limite massimo di velocità di 30 km/h.

“Al consigliere Draghi consiglierei di stare ai fatti e evitare polemiche infondate e fuorvianti: la testa delle mura rinvenuta stanotte è a 70 centimetri dal piano stradale, una profondità che non va a interferire con la realizzazione della sede tranviaria. Cosa farà l’amministrazione quindi è presto detto: noi andiamo avanti e realizzeremo la tramvia verso Bagno a Ripoli come previsto nel nostro programma. Aggiungo che ieri pomeriggio, dando notizia del termine della prima fase dei saggi, abbiamo fatto riferimento alle indagini svolte nel tratto intorno a piazza Beccaria, dove appunto fino a quel momento non c’erano stati ritrovamenti: i resti di mura sono stati completamente rinvenuti questa notte e in un altro scavo, all’altezza di via La Marmora” Così Stefano Giorgetti, assessore alla Mobilità, replica al consigliere Draghi.