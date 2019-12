Tramvia, Forza Italia sui passeggeri della linea 2: "I conti non tornano"

Razzanelli e Cellai affondano il colpo: "Scarto di 800.000 passeggeri rispetto alle previsioni del piano economico finanziario, motivo in più per riflettere sulle estensioni di San Marco e Bagno a Ripoli"

Nuovo affondo di Mario Razzanelli, consigliere comunale di Forza Italia, accompagnato da Jacopo Cellai, suo capogruppo, sulla tramvia. Evidentemente, sentono che questo è il momento per affondare e ora pongono sul piatto la questione dei passeggeri, che per quanto riguarda la linea 2 secondo loro sono stati sovrastimati.

"E' singolare - affermano i forzisti - quanto stravagante che il Sindaco Nardella attribuisca ad Ataf la colpa dei mancati passeggeri sulla linea 2 della tramvia rispetto alle previsioni sostenendo che essa non avrebbe ancora compiuto le trasformazioni delle linee che servono per l'adduzione delle fermate del tram.

Ataf - proseguono Razzanelli e Cellai - esegue quanto viene pianificato dal Comune, che insieme alla Regione paga il servizio di trasporto. Quali sarebbero le trasformazioni ancora al palo Nardella non ce lo ha spiegato, mentre è evidente che alcune linee di adduzione, volute dal Comune, non funzionano, come la linea 16 che ha sostituito quella del 22 per collegare T1 e T2.

Neppure la mancata realizzazione della stazione Foster sembra sufficiente a spiegare lo scarto di 800.000 passeggeri rispetto alle previsioni del piano economico finanziario anche se Giorgetti oggi ci ricorda che lo stesso piano considerava uno scenario diverso con tutte le linee in esercizio dal 2017. Ad ogni modo la previsione a fine anno è di quasi 36 milioni di passeggeri e da tempo ci raccontano che saremmo arrivati rapidamente ai 40 milioni.

Non sarà allora che le previsioni siano state semplicemente sovrastimate? Senza dimenticare - concludono i due azzurri - che il Comune incassa meno dalla ripartizione dei ricavi se non si raggiungono i numeri previsti (circa 0,39€ per ogni unità in meno). Motivo in più per riflettere opportunamente anche sulla scelta delle estensioni della tramvia in piazza San Marco e a Bagno a Ripoli".